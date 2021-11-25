Ринок землі в Україні: де найдорожче продаюуть чорнозем

Вже продали майже 120 тис. га.

Експерти назвали п’ятірку областей із найдорожчою землею.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними Центру дослідження продовольства та землекористування, найдорожча замля в Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській, Львівській і Київській областях. Там вартість гектара коливається від 37 тис. грн до 40 тис. грн.

Усього в Україні від початку роботи ринку землі продали майже 120 тисяч гектарів. Найбільше ділянок реалізували в Харківській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Загальна вартість укладених угод перевищила 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але поки що, "в одні руки" можна буде придбати не більш як 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.

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