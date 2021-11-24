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Курс долара і євро на 25 листопада

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Курс долара і євро на 25 листопада

Національний банк України

Вартість долара становить 26,9 грн, а євро – 30,2 грн.

У четвер, 25 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 25 листопада:

  • Долар США – 26,92 грн (плюс 6 коп.).
  • Євро – 30,17 грн (мінус 6 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 24 листопада:

  • Долар США – 26,80/27,05 грн.
  • Євро – 30,05/30,40 грн.

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