Україна отримала майже 700 млн доларів траншу від МВФ

Україна отримала майже 700 млн доларів траншу від МВФ

Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в НБУ.

Сьогодні, 24 листопада, Україна отримала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) майже у розмірі $700 млн за програмою stand-by.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Також читайте У Мінфіні сподіваються отримати ще декілька траншів кредиту від МВФ

За словами очільника Нацбанку, ці кошти надійдуть на рахунки Кабінету міністрів в НБУ.

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви" - написав Шевченко.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр України Деним Шмигаль розповів, наша держава спрямує отримані від МВФ кошти на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Нагадаємо:

Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн дол.

В понеділок, 22 листопада, виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі майже 700 мільйонів доларів.

Читайте також: