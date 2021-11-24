Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Україна отримала майже 700 млн доларів траншу від МВФ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримала майже 700 млн доларів траншу від МВФ

Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в НБУ.

Сьогодні, 24 листопада, Україна отримала другий транш кредиту від  Міжнародного валютного фонду (МВФ) майже у розмірі $700 млн за програмою stand-by.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

За словами очільника Нацбанку, ці кошти надійдуть на рахунки Кабінету міністрів в НБУ. 

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви" - написав Шевченко.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр України Деним Шмигаль розповів, наша держава спрямує отримані від МВФ кошти на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Нагадаємо:

  • Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.
  • 12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн дол.
  • В понеділок, 22 листопада, виконавча рада Міжнародного валютного фонду  ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі майже 700 мільйонів доларів. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація