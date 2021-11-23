У Мінфіні сподіваються отримати ще декілька траншів кредиту від МВФ

У Мінфіні сподіваються отримати ще декілька траншів кредиту від МВФ

Кошти, які розраховують отримати від МВФ, вже закладені у держбюджет-2022.

У Міністерстві фінансів сподіваються на позитивні переговори, завдяки яким Україна зможе розраховувати ще на декілька траншів кредиту МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладено у проект держбюджету.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами, у Мінфіні до червня 2020 року заплановано ще декілька переглядів програми від МВФ. "Ми сподіваємось, що ми, проводячи розумну, виважену і прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще декілька траншів цієї допомоги", - розповів Марченко.

Міністр фінансів наголосив, при підготовці до держбюджету на 2022 рік закладали кошти від МВФ.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн дол. На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by, однак вона не ухвалила рішення про перегляд програми. На повторній місії у жовтні МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про перший перегляд програми. 23 листопада МВФ погодив виділення Україні траншу у 700 млн дол.

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