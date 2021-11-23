Шмигаль розповів, на що Україна спрямує 700 млн доларів траншу МВФ

Рада директорів МВФ 22 листопада ухвалила позитивне рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by.

Транш Міжнародного валютного фонду у 700 млн доларів Україна спрямує на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів.

"Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера. Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19", — цитує очільника уряду пресслужба.

Зазначається, що Рада МВФ також ухвалила рішення про продовження програми до кінця червня 2022 року.

Нагадаємо, спільна програма Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 млрд доларів США була затверджена 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн дол. На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by, однак вона не ухвалила рішення про перегляд програми. На повторній місії у жовтні МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про перший перегляд програми. 23 листопада МВФ погодив виділення Україні траншу у 700 млн дол.

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