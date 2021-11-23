МВФ схвалив надання Україні $700 млн траншу

Кошти спрямують на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду в понеділок, 22 листопада, ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі 699 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

У спецагентстві ООН зазначили, що економічна програма України, яку підтримує МВФ, "спрямована на те, щоб допомогти владі подолати наслідки шоку, викликаного COVID-19, підтримати відновлення економіки та просунутися вперед у проведенні важливих структурних реформ для зниження основних факторів уразливості".

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"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн", - написав президент України Володимир Зеленський у своєму мікроблозі у Twitter.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також привітав рішення МВФ, вказавши, що кошти "будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19".

Зауважимо, що Рада МВФ також схвалила продовження програми Stand-by до кінця червня 2022 року.

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В українському Національному банку пояснили, що відповідне рішення "дасть можливість Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом 1,6 млрд спеціальних прав запозичень (більше двох млрд доларів)".

"Як і раніше, пріоритетними напрямами програми залишаються забезпечення макроекономічної стабільності, реформування фінансової системи та впровадження структурних реформ", - підкреслив очільник НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, надходження траншу очікується "вже за кілька днів". Шевченко також наголосив, що в межах співпраці Нацбанк продовжує фокусуватися на наступних напрямках:

посилення незалежності Національного банку шляхом подальшого вдосконалення системи корпоративного управління, проведення монетарної політики, спрямованої на повернення інфляції до цілі 5%, дотримання режиму плаваючого обмінного курсу, продовження поступової валютної лібералізації й зміцнення потужності банківського пруденційного нагляду для збереження високоліквідної та капіталізованої банківської системи;

зниження рівня непрацюючих кредитів у банківській системі та в державних банках зокрема, а також реалізація ініціативи із запровадження нових вимог щодо капіталу й ліквідності банків;

повернення активів від колишніх власників та пов'язаних осіб збанкрутілих банків;

посилення регулювання небанківського фінансового сектору, для чого "вже підготовлене нове законодавство про фінансові послуги та фінансові компанії (№ 5065), про кредитні спілки (№ 5125) та про страхування (№ 5315)".

Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

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