МВФ одобрил предоставление Украине $700 млн транша

Средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Исполнительный совет Международного валютного фонда в понедельник, 22 ноября, принял решение о предоставлении Украине транша в размере 699 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

В спецагентстве ООН отметили, что поддерживаемая МВФ экономическая программа Украины "направлена на то, чтобы помочь властям преодолеть последствия шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуться вперед в проведении важных структурных реформ для снижения основных факторов уязвимости".

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"Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша в объеме около $700 млн", — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также приветствовал решение МВФ, указав, что средства "будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19".

Отметим, что Совет МВФ также одобрил продление программы Stand-by до конца июня 2022 года.

В украинском Национальном банке пояснили, что соответствующее решение "позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд специальных прав заимствований (более двух млрд долларов)".

"По-прежнему приоритетными направлениями программы остаются обеспечение макроэкономической стабильности, реформирование финансовой системы и внедрение структурных реформ", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, поступление транша ожидается "уже через несколько дней". Шевченко добавил, что в рамках сотрудничества Нацбанк продолжает фокусироваться на следующих направлениях:

усиление независимости Национального банка путем дальнейшего усовершенствования системы корпоративного управления, проведения монетарной политики, направленной на возвращение инфляции к цели 5%, соблюдения режима плавающего обменного курса, продолжения постепенной валютной либерализации и укрепление мощности банковского пруденциального надзора для сохранения высоколиквидной и капитализированной банковской системы;

снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе и государственных банках в частности, а также реализация инициативы по введению новых требований по капиталу и ликвидности банков;

возврат активов от бывших собственников и связанных лиц обанкротившихся банков;

усиление регулирования небанковского финансового сектора, для чего "уже подготовлено новое законодательство о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), о кредитных союзах (№ 5125) и о страховании (№ 5315)".

Украина и МВФ утвердили общую программу Stand-by на пять миллиардов долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

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