Шмыгаль назвал сроки, когда Украина получит значительные суммы денег от ЕС и МВФ

Евросоюз должен выделить 600 млн евро, а МВФ — 700 млн долларов.

В ноябре Украина рассчитывает получить сразу два транша кредитов: 600 млн евро — от Европейского Союза, 700 млн долларов — от Международного валютного фонда.

Об этом 23 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже в ноябре Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро. Так же в ноябре мы ожидаем положительное решение совета МВФ о выделении очередного транша в размере почти 700 млн долларов в рамках программы Stand-by. На этой неделе правительство Украины и команда Международного валютного фонда достигли на рабочем уровне договоренности, позволяющей начать первый пересмотр общей программы", — рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что "только за последние несколько месяцев были достигнути положительные договоренности с МВФ, принято решение о выделении макрофинансовой помощи от ЕС, подписаны совместные проекты со Всемирным банком. Все это показывает, что международные партнеры положительно оценивают ход реформ в Украине".

Раньше сообщалось, что МВФ до конца года может перечислить Украине два транша.

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