Могут ли на е-документ оформить кредит без ведома собственника — объяснение Минцифры

Глава Минцифры Михаил Федоров уверен, что электронные документы безопаснее бумажных.

На электронный документ невозможно взять кредит без ведома самого гражданина. Если злоумышленники попытаются оформить кредит, приложение "Дія" просигнализирует об этом факте.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает телеканал "Дом".

"Ведь необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы... Вот вы делали ксерокопии документов и вряд ли знаете, где они находятся, мы фактически не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании. А если кто-то попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в "Дії", — объяснил Федоров.

Глава Минцифры уверен, что электронные документы безопаснее бумажных. Тем более, что в приложении "Дія" сохраняется вся история подписания, которую, при необходимости, можно просмотреть.

"Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали раньше. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы можете управлять этой информацией", — рассказал министр.

Напомним, что Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий менять место регистрации, не выходя из дома. С 1 декабря эта услуга начнет точечно появляться в регионах.

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