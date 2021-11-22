В Николаеве 15-летний хакер создал фейковую "Дію"

Юному разработчику грозит лишение свободы сроком до трех лет.

В Николаеве 15-летний парень продавал фейковое приложение "Дія", с помощью которого можно было создать поддельные документы. Цена достигала от 250 до 650 гривен.

Об этом сообщили в Киберполиции.

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По версии следствия, парень создал фейковое мобильное приложение, полностью извне копировавшее приложение официального Единого портала государственных услуг "Дія".

"В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дії", на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни", ― говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Также киберполицейскими принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

Напомним, в Харькове киберполиция разоблачила еще одного юного хакера, которому удалось создать фейковое приложение. Интересно, что парню всего 17 лет. По сравнению со своим предшественником, 21-летним парнем из Запорожья, юному таланту удалось продвинуться гораздо дальше. Его "Дія" генерировала QR-код и даже демонстрировала успешную валидацию во время сканирования. Личные данные пользователь мог изменять по своему желанию.

Официальное приложение "Дія" можно загрузить только в Play Market и App Store.

Напомним, что "ковидные сертификаты" в Украине бесплатные. Если вам предлагают сертификат за деньги, это может быть поддельный документ, за что предусмотрена ответственность.

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