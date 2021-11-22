У Миколаєві 15-річний хакер створив фейкову “Дію”

Юному розробнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

У Миколаєві 15-річний хлопець продавав фейковий застосунок "Дія", за допомогою якого можна було створити підроблені документи. Ціна сягала від 250 до 650 гривень.

Про це повідомили у Кіберполіції.

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За версією слідства, хлопець створив фейковий мобільний застосунок, що повністю ззовні копіював додаток офіційного Єдиного порталу державних послуг "Дія".

"У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ із представлених в "Дії", на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби", ― сказано у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України “Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку”, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також кіберполіцейськими вживаються заходи для блокування всіх каналів розповсюдження фейкового застосунку.

Нагадаємо, у Харкові кіберполіція викрила ще одного юного хакера, якому вдалося створити фейковий застосунок. Цікаво, що хлопчині всього 17 років. У порівнянні зі своїм попередником, 21-річним хлопцем з Запоріжжя, юному таланту вдалося просунутися значно далі. Його "Дія" генерувала QR-код і навіть демонструвала успішну валідацію під час сканування. Особисті дані користувач міг змінювати за власним бажанням.

Офіційний застосунок Дія можна завантажити лише у Play Market та App Store.

Нагадаємо, що "ковідні сертифікати" в Україні безкоштовні. Якщо вам пропонують сертифікат за гроші – це може бути підроблений документ, за що передбачена відповідальність.

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