В Україні посилять контроль за перевіркою COVID-сертифікатів

Луганська і Львівська області цього тижня можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Кабінет міністрів надав доручення відповідним міністерствам та відомствам про посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів.
Про це йшлося під час сьогоднішньої селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів", - йдеться у повідомленні.
Слід зазначити, перевіряти "ковідні" сертифікати працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб, а також патрульна поліція почали від 21 жовтня.
Нагадаємо, в Україні спостерігається позитивна тенденція із захворюваністю на коронавірус. В країні фіксують зменшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 та кількості госпіталізованих.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.