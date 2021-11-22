В Україні посилять контроль за перевіркою COVID-сертифікатів

В Україні посилять контроль за перевіркою COVID-сертифікатів

Луганська і Львівська області цього тижня можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Кабінет міністрів надав доручення відповідним міністерствам та відомствам про посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів.

Про це йшлося під час сьогоднішньої селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, перевіряти "ковідні" сертифікати працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб, а також патрульна поліція почали від 21 жовтня.

Нагадаємо, в Україні спостерігається позитивна тенденція із захворюваністю на коронавірус. В країні фіксують зменшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 та кількості госпіталізованих.

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