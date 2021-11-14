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Хакерам вдалося зламати електронну пошту ФБР: подробиці

Хакерам вдалося зламати електронну пошту ФБР: подробиці

Associated Press

Устаткування, на яке вплинув інцидент, було швидко відключено після виявлення проблеми

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що хакерам вдалося зламати його електронну пошту та розіслати від імені відомства десятки тисяч фейкових листів, у яких містилося попередження про можливу кібератаку.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Підроблені електронні листи приходили, ймовірно, з офіційної адреси електронної пошти ФБР, що закінчується на "ic.fbi.gov".

Обладнання, на яке вплинув інцидент, було швидко відключено після виявлення проблеми, ФБР заявило: Це постійна ситуація.

Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки поінформовано про цей інцидент.

Організація з відстеження загроз Spamhaus Project у Twitter оприлюднила копію фейкового листа, який закінчувався підписом Міністерства внутрішньої безпеки: "Терміново: Суб'єкт загрози в системах".

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової атаки хакера на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA та офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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