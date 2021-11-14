У Канаді дозволили третє щеплення бустерною дозою: яку вакцину обрали

Третє щеплення буде доступне усім жителям, старшим 18 років.
У Канаді дозволили щеплюватися бустерною дозою вакцини Moderna від коронавірусу всім дорослим жителям.
Про це заявили у Департаменті охорони здоров`я Канади, - пише Укрінформ.
“Департамент охорони здоров’я дозволив використання вакцини Spikevax від COVID-19 виробництва Moderna для бустерного щеплення”, - йдеться у повідомленні.
Третє щеплення буде доступне усім жителям, старшим 18 років, які зробили друге щеплення щонайменше за шість місяців до цього.
“Бустерне щеплення COVID-вакцини Spikevax містить половину дозування звичайної дози”, - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, у Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а "ковід"-смертей - на 10%.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.