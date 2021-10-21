Експерти США схвалили змішування бустерних COVID-вакцин

Дослідження показали, що ревакцинація препаратом від іншого виробника у деяких випадках може надавати більший захист від коронавірусу.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) в середу, 20 жовтня, схвалило ревакцинацію від COVID-19 препаратами Moderna і Johnson & Johnson.

Про це повідомляє The Associated Press.

Американський реулятор також дозволив пацієнтам змішувати препарати, тож громадяни, які отримали повну вакцинацію Moderna, Pfizer-BioNTech або Johnson & Johnson, зможуть зробити додаткове щеплення розробкою іншого виробника.

Також читайте В Україні можуть запровадити третю дозу вакцини від коронавірусу: кого будуть щеплювати

У виданні зауважують, що підхід "змішування і поєднання" уколів значно спростить отримання бустерної дози, особливо для людей, які мали побічний ефект від одного виробника, однак хочуть посилити свій захист від коронавірусу.

Експерти FDA рекомендували третю ін'єкцію препаратом від Moderna людям похилого віку та особам з високим ризиком зараження COVID-19 через шість місяців після останнього щеплення.

Водночас бустер Moderna буде вдвічі меншим за дозу, яка використовувалася для перших двох уколів: дані компанії показали, що цього достатньо, щоб знову підняти імунітет.

Також читайте ВООЗ рекомендувала третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх

Щодо однодозової вакцини J&J, регулятор заявив, що всі вакциновані, незалежно від їхнього віку, зможуть отримати другу дозу щонайменше через два місяці після першої вакцинації.

У четвер питання ревакцинації розглянуть експерти Центрів з контролю та профілактики захворювань США, які мають остаточно схвалити офіційні рекомендації щодо того, кому і коли слід робити бустерне щеплення від коронавірусу.

Минулого тижня консультативна група FDA представила дослідження Національного інституту охорони здоров'я США, яке показало, що реципієнти Johnson & Johnson можуть отримати більше користі від ревакцинації розробкою Moderna чи Pfizer-BioNTech.

Так, у пацієнтів, які раніше отримали щеплення однодозовою вакциною від Johnson & Johnson, після бустерного уколу Moderna рівень антитіл за 15 днів збільшився в 76 разів, тоді як після повторної вакцинації J&J - в чотири рази.

Водночас експерти підкреслюють, що нові дані ґрунтуються на невеликих групах добровольців і короткострокових результатах.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: кому рекомендуватимуть третю дозу вакцини від COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання