Эксперты США одобрили смешивание бустерных COVID-вакцин

Исследования показали, что ревакцинация препаратом от другого производителя в некоторых случаях может обеспечивать большую защиту от коронавируса.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в среду, 20 октября, одобрило ревакцинацию от COVID-19 препаратами Moderna и Johnson & Johnson.

Об этом сообщает The Associated Press.

Американский реулятор также позволил пациентам смешивать препараты, поэтому граждане, которые получили полную вакцинацию Moderna, Pfizer-BioNTech или Johnson & Johnson, смогут сделать дополнительную прививку разработкой другого производителя.

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В издании отмечают, что подход "смешивания и сочетания" уколов значительно упростит получение бустерной дозы, особенно для людей, которые имели побочный эффект от одного производителя, однако хотят усилить свою защиту от коронавируса.

Эксперты FDA рекомендовали третью инъекцию препарата от Moderna пожилым людям и лицам с высоким риском заражения COVID-19 через шесть месяцев после последней прививки.

В то же время бустерная доза Moderna будет вдвое меньше той, которая использовалась для первых двух уколов: данные компании показали, что этого достаточно, чтобы снова поднять иммунитет.

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Что касается однодозовой вакцины J&J, регулятор заявил, что все вакцинированные, независимо от их возраста, смогут получить вторую дозу минимум через два месяца после первой вакцинации.

В четверг вопрос ревакцинации рассмотрят эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые должны окончательно одобрить официальные рекомендации относительно того, кому и когда следует делать бустерные прививки от коронавируса.

На прошлой неделе консультативная группа FDA представила исследование Национального института здравоохранения США, которое показало, что реципиенты Johnson & Johnson могут получить больше пользы от ревакцинации разработкой Moderna или Pfizer-BioNTech.

Так, у пациентов, которые ранее получили прививки однодозовой вакциной от Johnson & Johnson, после бустерного укола Moderna уровень антител за 15 дней увеличился в 76 раз, тогда как после повторной вакцинации J&J — в четыре раза.

В то же время эксперты подчеркивают, что новые данные основаны на небольших группах добровольцев и краткосрочных результатах.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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