Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают лечить душу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 октября 2021 рассказывает, что Рыбам стоит немного переждать, а Близнецам нужно защищать свою территорию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Стоит наслаждаться тем, что имеете. В отношениях расслабьтесь. На работе не сильной старайтесь

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ограничения. На работе стоит задуматься о лучшем финансовый результат. А в отношениях не обвинять друг друга.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка жезлов"

Стоит защищать свою территорию. В отношениях возможны новые вызовы. А на работе — испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Время заключать договоры. В отношениях выходите на более высокий уровень. А на работе попробуйте получить больше клиентов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях найдите баланс между эмоциями и разумом. На работе не забывайте об уверенности в своих силах.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж мечей"

Проявите силу своего интеллекта. В отношениях двигайтесь вперед. На работе протыкайте путь умом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать. Однако не делаете этого в отношениях. На работе ожидайте новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к своей интуиции. На работе избегайте проблем. В отношениях развивайте женственность (это совет и мужчинам, и женщинам).

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесница"

Пришло время двигаться. В любви действуйте активно. На работе нужно отправляться в путь.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллектуальную составляющую. В отношениях возможны дебаты. На работе продемонстрируйте профессионализм.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

ТСН.ua

В отношениях время развиваться. В работе выходите на новый уровень. Время взрослеть.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет трудно. В любви будут новые вызовы. На работе сейчас лучше переждать тяжелый период.

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