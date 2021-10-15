Таропрогноз на 18-24 октября: что карты нам предвещают

Карты Таро открывают глаза на некоторые наши поступки.

В колоде Таро — 78 карт, если учитывать еще и карты в перевернутом положении, то количество их значений возрастает до 156 вероятных. Соседство определенных карт тоже влияет на значение расписания, то, таким образом, количество значений возрастает до 25 000.

Но они зависят еще и от места в карточном раскладе, в котором часто есть много карт, то мы имеем уже более 250 000 вариантов. Соответственно, мастерство того, кто гадает на картах Таро, зависит от умения трактовать все эти варианты в разных позициях и понимать значение символов.

Мы облегчили вам это дело. Поэтому узнайте, что ожидает вас в течение 18-24 октября 2021 с помощью тарологичного прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о восприимчивости, чувственности, душевных порывах. Она олицетворяет демонстрацию чувств, искренний любовный порыв, доверие к собственной интуиции, творческие идеи, легкомысленного кавалера, легкий флирт, который ни к чему не обязывает, сон наяву, начало нового романа, всепрощения.

"Паж кубков" символизирует любовь в самом ее идеалистическом аспекте. Эта карта может означать нового влюбленного — молодого, одаренного богатым воображением и фантазией, однако, немного наивного. Но будьте осторожны с такими отношениями.

Также эта карта предвещает радостное свидание, полное флиртов и упаданием. Но помните, что такая любовь имеет свою цену, ведь после первых свиданий идеалы начинают тускнеть и вы понимаете, что спроецировали свой идеальный образ на обычную человека.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка жезлов"

Эта карта свидетельствует о празднике, радости, неожиданностях и свободе. Также она рассказывает об успешном завершении дел, радостных событиях, гармонии в делах, гордости за свои достижения, освобождении от ответственности, внутреннем спокойствии и умиротворении, радости общения, чувстве безопасности.

Наступает время радости и веселья. Придет гармония, а вместе с ней и лучшие времена. Будьте уверены в своих намерениях, сейчас вы приблизились к моменту успешного завершения дела и можете смело наслаждаться результатом.

Также эта карта указывает на ощущение живой симпатии. Сейчас внутренний ребенок подталкивает вас снять личину взрослого человека и полностью отдаться веселью. Смейтесь чаще, отправляйтесь навстречу новым приключениям и озарять тепло своей души.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта сообщает о дружбе, празднике, командном духе и плодородии. Также она свидетельствует о достатке и исцелении, приятном обществе, новых друзьях, общем празднике, команде единомышленников, подарках от людей или судьбы, удачном завершении определенного дела.

"Тройка кубков" предполагает умение делиться радостью и оптимизмом с другими людьми, начало взаимодействий с какой-то группой людей, которые разделяют ваши взгляды и идеи. Неважно, заведете вы себе новых друзей станете полноценным членом команды, — эта карта предусматривает совместное переживание человеческих чувств таких как сострадание и симпатия.

Вы сможете получить счастье и безопасность, только общаясь с другими людьми. Пришло время строить новые планы. Наслаждайтесь жизнью с новыми друзьями. Не стоит отделять праздник от ежедневных дел, ведь это очень помогает творчеству, генерированию новых идей, если вы предпочитаете творить во взаимодействии с группой единомышленников.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку