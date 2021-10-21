В Сирии атаковали военную базу США

База расположена на пересечении границ Сирии, Ирака и Иордании.

Военная база США Эт-Танф на юге Сирии в среду, 20 октября, подверглась скоординированной атаке. В результате инцидента ни один американский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает The Associated Press.

По предварительным данным, речь идет о двух ударах беспилотников, а также нескольких ракетах. Известно, что один из ударов беспилотников попал в американскую сторону гарнизона Эт-Танф, а другой мог попасть на территорию, где базируются сирийские оппозиционные силы.

Войска США и коалиции в Эт-Танф обучают сирийские силы патрулированию для борьбы с боевиками Исламского государства. База расположена на пересечении границ Сирии, Ирака и Иордании. Оценка ущерба продолжается.

Как пишет CNN, ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение. В то же время поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы неоднократно атаковали американские войска в Сирии и Ираке.

В июле американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. А в июне воздушные силы США по указанию Джо Байдена нанесли удары в сторону двух оперативных и оружейных баз в Сирии и одной в Ираке.

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Напомним, что первая военная акция по указанию президента Джо Байдена состоялась в феврале. Тогда американские военные нанесли авиаудар по территории на сирийско-иракской границе, которую используют поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы, в частности "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

По данным журналистов-расследователей газеты The New York Times, семь бомб, оборудованных комплектом JDAM, были сброшены истребителями F-15E ВВС США в направлении неофициального КПП.

Тогда Байден пояснил осуществление авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

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