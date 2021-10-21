У Сирії атакували військову базу США

База розташована на перетині кордонів Сирії, Іраку та Йорданії.

Військова база США Аль-Танф на півдні Сирії у середу, 20 жовтня, піддалася скоординованій атаці. Внаслідок інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав.

Про це повідомляє The Associated Press.

За попередніми даними, йдеться про два удари безпілотників, а також декілька ракет. Відомо, що один з ударів безпілотників влучив в американську сторону гарнізону Аль-Танф, а інший міг потрапити на територію, де базуються сирійські опозиційні сили.

Війська США і коаліції в Аль-Танфі навчають сирійські сили патрулюванню для боротьби з бойовиками Ісламської держави. База розташована на перетині кордонів Сирії, Іраку та Йорданії. Оцінка збитків триває.

Як пише CNN, жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за напад. Водночас підтримувані Іраном шиїтські ополченці неодноразово атакували американські війська в Сирії та Іраку.

У липні американські військові потрапили під обстріл на сході Сирії. А в червні повітряні сили США за вказівкою Джо Байдена завдали ударів у бік двох оперативних та збройових баз в Сирії і однієї в Іраку.

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Нагадаємо, що перша військова акція за вказівкою президента Джо Байдена відбулася в лютому. Тоді американські військові нанесли авіаудар по території на сирійсько-іракському кордоні, яку використовують підтримувані Іраном шиїтські ополченці, зокрема "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

За даними журналіста-розслідувача газети The New York Times Крістіана Тріберта, сім бомб, обладнаних комплектом JDAM, були скинуті винищувачами F-15E ВПС США в напрямку неофіційного КПП.

Тоді Байден пояснив здійснення авіаударів по об'єктах проіранських ополченців в Сирії необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак.

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