У Туреччині за підозрою у шпигунстві заарештували громадянина України: що відомо

У Туреччині за підозрою у шпигунстві заарештували громадянина України: що відомо

Йому загрожує від 15 до 20 років ув'язнення.

У Туреччині за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві" заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима.

Про це в середу, 20 жовтня, повідомляє Hürriyet.

Українець разом із росіянами Абдуллою Абдуллаєвим, Равшаном Ахмедовим, Бесланом Расаєвим і Асланбеком Абдулмуслімовим, а також узбеком Аміром Юсуповим нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції.

Операція із затримання підозрюваних у залученні до міжнародної шпигунської діяльності відбулася у ніч проти 8 жовтня в межах розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою Стамбула.

Після допиту затриманих передали до 5-го Кримінального мирового суду Стамбула, який постановив заарештувати підсудних. Нині вони перебувають у пенітенціарній установі Малтепе. Підозрюваним загрожує від 15 до 20 років ув'язнення за статтею 328 КПК Туреччини про "політичне і військове шпигунство".

Як повідомлялося, у затриманих вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом, та набої. Операцію із затримання ймовірних шпигунів провели одночасно за кількома адресами в Стамбулі та Анталії.

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