Американских военных обстреляли в Сирии: что произошло

Американских военных обстреляли в Сирии: что произошло

Пострадавших нет.

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. По предварительной информации, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.

Также сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило о взрыве на газоперерабатывающем заводе компании Conoco, расположенном рядом с военной базой США.

Также читайте Американских военных в Сирии обстреляли ракетами: что известно

Согласно сведениям СМИ, инцидент произошел до полуночи по местному времени. На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее американских военных в Сирии обстреляли ракетами 28 июня. В ответ США открыли контрбатарейный артиллерийский огонь.

Обстрел произошел на следующий день после того, как воздушные силы США по указанию Джо Байдена нанесли авиаудары по двум оперативным и оружейным базам в Сирии и одной в Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы.

Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате авиаударов США в пограничной с Ираком провинции Сирии Дейр-эз-Зор погиб ребенок, трое мирных жителей получили ранения.

Первая военная акция по указанию президента Джо Байдена состоялась в феврале. Тогда американские военные нанесли авиаудар по территории на сирийско-иракской границе, которую используют поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы, в частности "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада". По данным журналиста-расследователя газеты The New York Times Кристиана Триберта, семь бомб, оборудованных комплектом JDAM, были сброшены истребителями F-15E ВВС США в направлении неофициального КПП. Тогда Байден пояснил осуществления авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

Стало известно, сколько потратила Сирия за 5 лет гражданской войны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку