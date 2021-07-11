Американских военных обстреляли в Сирии: что произошло

Пострадавших нет.
Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. По предварительной информации, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.
Также сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило о взрыве на газоперерабатывающем заводе компании Conoco, расположенном рядом с военной базой США.
Согласно сведениям СМИ, инцидент произошел до полуночи по местному времени. На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее американских военных в Сирии обстреляли ракетами 28 июня. В ответ США открыли контрбатарейный артиллерийский огонь.
Обстрел произошел на следующий день после того, как воздушные силы США по указанию Джо Байдена нанесли авиаудары по двум оперативным и оружейным базам в Сирии и одной в Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы.
Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате авиаударов США в пограничной с Ираком провинции Сирии Дейр-эз-Зор погиб ребенок, трое мирных жителей получили ранения.