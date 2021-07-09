Аргентина - Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка Америки

Аргентина - Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка Америки

Обладатель трофея определится на легендарном стадионе "Маракана".

В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч Кубка Америки-2021, в котором сыграют сборные Аргентины и Бразилии.

Сильнейшая команда Южной Америки будет определяться на знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток - в 03:00 утра по киевскому времени.

Где смотреть матч Аргентина - Бразилия

В Украине в прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Аргентина - Бразилия

Букмекеры считают фаворитом решающего сражения "Селесао". На победу команды Тите в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20. Ничья - 3.20. Успех Месси и Ко в основное время - 3.65.

На то, что бразильцы станут победителями Кубка Америки, коэффициент составляет 1.61, а на триумф "альбиселесте" - 2.43.

В полуфинале Бразилия обыграла Перу , тогда как Аргентина в серии пенальти победила Колумбию .

, тогда как Аргентина . Действующим обладателем трофея является Бразилия. В финале 2019 года "Селесао" обыграли Перу (3:1).

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