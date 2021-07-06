Его не сдержать: эффектный прорыв Неймара вывел Бразилию в финал Кубка Америки (видео)

Его не сдержать: эффектный прорыв Неймара вывел Бразилию в финал Кубка Америки (видео)

В главном матче турнира подопечные Тите поборются с победителем пары Аргентина - Колумбия.

Сборная Бразилии стала первым финалистом домашнего Кубка Америки-2021. В полуфинальном поединке "Селесао" минимально обыграли команду Перу - 1:0.

По ходу матча "желто-зеленые" создали множество моментов у ворот соперника, но великолепная игра голкипера перуанцев Педро Гальесе никак не давала фаворитам выйти вперед.

В итоге, все решил единственный гол на 35-й минуте: суперзвезда ПСЖ Неймар благодаря невероятному дриблингу прорвался по левому флангу, накрутил нескольких защитников и отдал передачу в центр штрафной, откуда полузащитник "Лиона" Лукас Пакета расстрелял ворота Перу.

В финальном матче турнира Бразилия встретится с победителем матча Аргентина - Колумбия, которые сыграют в ночь на 7 июля.

После игры Неймар признался, против кого хотел бы сыграть в финале.

"В финале я хочу увидеть Аргентину. Я болею за Аргентину, потому что у меня там есть друзья, но в финале победит Бразилия", - цитирует Неймара UOL Esporte.

Команда Тите сыграет во втором финале Кубка Америки подряд.

В 2019 году Бразилия стала победителем турнира, обыграв в финальном матче Перу (3:1).

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