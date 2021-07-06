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Красавчик-солист Måneskin отрезал волосы и сменил имидж

Красавчик-солист Måneskin отрезал волосы и сменил имидж

instagram.com/ykaaar

Дамиано Давид готовится к выпуску нового клипа.

Группа-победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2021" Måneskin готовит для поклонников видео подарок.

Уже совсем скоро увидит свет новый клип на хит рокеров I Wanna Be Your Slave. Для этого видео солист коллектива Дамиано Давид решился на изменения во внешности и отрезал волосы. Об этом исполнитель сообщил в сторис своей страницы в Instagram.

© instagram.com/ykaaar
instagram.com/ykaaar
© instagram.com/ykaaar
instagram.com/ykaaar
© instagram.com/maneskinofficial
instagram.com/maneskinofficial

Поклонники артиста остались в восторге от его нового имиджа и признались, что будут любить его, даже если он побреется наголо.

  • Я в восторге! Это, конечно, по-другому, но очень ему идет
  • Потому что он просто огонь и выглядит хорошо даже в пакете для мусора
  • Ого, с новой прической Дамиано имеет такой необычный вид

Напомним, что не так давно в Сети появились редкие детские фото участников группы Måneskin. Больше всего пользователей очаровал маленький Итан — барабанщик группы.