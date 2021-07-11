Гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои действия.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 июля 2021 рассказывает, что Львам не стоит зарывать свой талант в землю, а Девы могут уничтожить отношения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 октября 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Двигайтесь вперед. В отношениях мчитесь на всех парах. Действуйте активно в рабочих ситуациях.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Настойчиво работайте. Стройте отношения. А в движении по карьерной лестнице настройтесь на трудолюбие.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Император"
Будьте уверены в своих силах. В отношениях покажите упрямство, а на работе продемонстрируйте стрессоустойчивость.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Разочаровываться трудно, но это опыт. В отношениях задумайтесь над их значением. Поймите для чего вы работаете именно на этой работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
НЕ зарывайте свой талант в землю. Придумайте общее дело для вас обоих. В работе покажите на что вы способны.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Все меняется и меняется. Отношения могут уничтожиться основания, а на работе следует позаботиться о прочный фундамент.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях найдите точку опоры. А на работе возможно повышение.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Смерть"
Вас ждут перемены. В любви не опирайтесь новому. А на работе время изменить что-то.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Маг"
Вы — очень большой профессионал. В отношениях сбалансируйте эмоции и рациональность. Сделайте паузу на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка кубков"
Научитесь праздновать маленькие победы. В отношениях наконец выберитесь на свидание. А в движении по карьерной лестнице иногда позволяйте себе расслабиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Императрица"
Ваша деятельность дает свои плоды. В любви время выйти на новый уровень. А на работе ваш проект будет реализован.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Скоро вы получите вознаграждение за свою работу. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе требуйте премию.
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