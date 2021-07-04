Кельтский календарь деревьев-2021: месяц остролиста

Месяц остролиста продлится от 8 июля и завершится 4 августа.
Способна люди пытались упорядочить вселенную вокруг себя и явления природы. Одной из таких попыток и стал календарь.
Календарь — это система отсчета дней и длинных отрезков времени, основанный на два периодических астрономических явлениях: цикле смены времен года, связанных с вращением Земли вокруг Солнца и смене фаз Луны. Слово календарь происходит от лат. calendae, этим словом римляне называли первые и последние числа месяца. Соответственно, долговые списки со сроками уплаты долгов назывались лат. calendarium.
Добавим, что календарь — ритм, представляет собой выражение внутренних особенностей, которыми одна культура отличается от другой. Естественно, что отношение к времени внутри отдельно взятой культуры сказывается прежде всего на календаре. Однако календарь является не только ритмом времени, но и ритмической памятью человечества. Древнейшие из календарей, такие как солнечный календарь Древнего Египта или солнечно-лунный календарь Вавилона с их периодически повторяющимися циклами религиозных праздников, всегда иметь целью — быть надежными хранителями памяти о том, что лежало в первооснове каждой из культур.
Кельтский календарь друидов: что это
Ученый Роберт Грейвс сделал своеобразную реконструкцию кельтского календаря на основе мифов и легенд. В этом календаре определенный период связан с особым деревом, которое было важно для древних народов, в том числе и для жрецов древних кельтов — друидов. Этот календарь не претендует на историческую ценность, однако является важным для эзотериков и современных язычников, например, виккан. Поэтому расскажем больше о дерево, которое является символом этого периода.
Месяц остролиста: традиции и обычаи
Восьмое дерево кельтского календаря — это падуб, который цветет в июле. Согласно валлийским мифом, каждый год соревнуются и будут соревноваться до Судного дня король дуб и король падуб, которые в соответствии символизируют светлую и темную времени года. Интересно, что в средневековой культуре эпитеты царя дуба, кельтский месяц которого предшествует остролиста и связанные с ним обычаи, перешли к празднику Ивана Предтечи в середине лета, а царем остролиста стал Иисус Христос, его преемник.
Белье его цветов, пурпур ягод, острота шипов, горечь коры стала связываться со Страстями Христовыми.
В древней Италии во время Сатурналий люди украшали дома остролистом.
Европейский падуб используется в некоторых гербах, например на гербе муниципалитета План-д'Опс-Сент-Бом. На гобелене "Дама с единорогом" конца XV века, экспонируется в Музее Клюни есть стилизованные изображения остролиста, которые здесь вставлены как символ друидов за храбрость и как одни из четырех кардинальных добродетелей по Платону.
На период месяц остролиста приходятся празднование Купала и языческого праздника урожая под названием Ламмас.
Кельтский месяц остролиста: что стоит сделать
Чтобы наполниться символической энергией этого периода, нужно сделаете следующее:
- праздновать щедрые урожаи;
- приглашать на ужин друзей;
- накрывайте столы золотистыми скатяртями, символизирующие приход плодородия в вашу жизнь;
- украсьте свечи ветвями остролиста и колосьями;
- благодарите матери-земли или богам, в которых вы верите в то, что она дала;
- обсуждайте планы;
- ешьте обогащенные витаминами продукты, лучше всего — местного производства;
- занимайтесь улучшением физической формы;
- испеките каравай в честь нового урожая;
- в полнолуние подставьте банкноту под лунные лучи, а затем носите ее с собой в качестве талисмана.
Напомним, что падуб является восьмым месяцем в кельтском календаре, а число восемь — цифра прироста и увеличение, подходит месяцу, во время которого созревают урожаи. Следующий кельтский месяц посвященный лесном орехе, то есть орешник.
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