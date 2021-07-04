Леви-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Леви-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Львом руководит Солнце.

Люди, которые родились под астрологическим знаком Львов — это представители стихии огня. Львы — прирожденные лидеры и они лучше проявляют себя, будучи руководителями. С ними легко общаться, они знают, что хотят и для достижения своих целей используют всю свою энергию, творческие свойства и решительность.

Леви-друзья: ключевые качества характера

Прирожденные лидеры, Львы амбициозны, храбрые и имеют позитивный взгляд на мир. В то же время они могут быть очень упрямыми и не любят, когда обнаруживают не правыми. Львы очень идеалистические и горды. В общении с другими людьми они открытые, искренние и вызывают доверие. Рожденные под этим знаком зодиака, могут очень обижаться, но легко забывают обиды.

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Львы склонны упиваться победами. Также Львы могут легко стать добычей человека, который хорошо манипулирует окружающими. В любви представители этого знака зодиака проявляют себя как страстные натуры, которые создают теплую атмосферу.

Леви-друзья: как отдыхать вместе

У Львов лень легко переходит в энтузиазм, поэтому они не любят те виды спорта, где приходится потеть, но им понравится гимнастика. Аэробика будет поддерживать форму Львов, как и танец. Поэтому занимайтесь этим с друзьями-Львами.

Также для Львов нет ничего лучше, чем понежиться на залитом солнцем пляже. К тому же Львам понравится любое занятие, где нужно умение показать себя. Они любят вкусные обеды в публичных и популярных местах. Творческом стороны льва натуры подойдет увлечение живописью, а благотворительность всегда согреет их сердце.

Леви-друзья: лучшие подарки на день рождения

Людям, которые родились под этим астрологическим знаком, понравятся аксессуары. Львы — творческие натуры, они любят играть на сцене и охотно выходят под свет прожекторов. Поэтому лучшими подарками для них будут те, которые связаны с творчеством или их стилем жизни. Яркие и очень блестящие украшения сочных цветов станут приятным дополнением к их гардероба.

Элементарным и быстрым подарком для Львов станет большая коробка шоколадных конфет или других сладостей. Лишь немногие из представителей этого знака зодиака смогут устоять перед таким соблазном.

Также рожденные под этим астрологическим знаком любят все самое лучшее, это касается и развлечений. Поэтому билеты на новый интересный фильм, концерт или выступление будет им по вкусу и очень понравится.

Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на такие камни как бриллиант, оливин, рубин, сардоникс и желтый сапфир. Лев ассоциируется с величием, поэтому этому знаку зодиака дарят дорогие полудрагоценные и драгоценные камни. Цвета Льва — красный и желтый, потому кровавый рубин — традиционный камень-талисман для Львов.

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Эти украшения должны быть в золоте, ведь издавна этот металл приписывают этому знаку зодиака. Во многих культурах золото символизирует богатство, власть и истину. Лев связан с величием и королевской властью, а его металл — золото, символизирует благосостояние нации.

Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Львам, то выбирайте нарциссы, календула и подсолнухи. Цветы Льва растут на открытых солнечных местах, а их лепестки имеют форму, которая напоминает лучи. Эти цветы в большинстве случаев — октябре, золотистые, оранжевые и напоминают Солнце. Пышные, причудливые и модные цветы тоже ассоциируются с Львом.

Говоря о растениях, сразу заметим, что Львам нравятся интересные специи, поэтому хорошим дополнением к подарку будут анис, укроп, фенхель, лакрица и шафран. Эти травы также используют для укрепления нервной системы и сердца. Добавьте к подарку мед — он тоже понравится Львам.

Если ваши друзья-Леви полюбят экзотических животных, то учтите, что все представители кошачьих ассоциируются с Львом. А павлины и лебеди тоже связаны с этим представителем стихии огня, потому что, как и Лев, любят покрасоваться. Интересно, что со Львами астрологически соединяют и светлячков, потому что они похожи на опекуна этого знака зодиака — Солнце.

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