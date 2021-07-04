Копа Америки: шедевральная игра Месси вывела Аргентину в полуфинал (видео)

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" феерит на полях Бразилии.

Сборная Аргентины разгромила команду Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки и вышла в полуфинал турнира. Встреча на стадионе "Олимпико Педро Людовико" в городе Гояния (Бразилия) завершилась со счетом 3:0.

Героем поединка стал капитан "бело-голубых" Лионель Месси. Под конец первого тайма он организовал гол для Родриго Де Пауля, которому не составило труда забить после великолепного паса 34-летнего форварда.

На 84-й минуте Месси записал в свой актив второй ассист - теперь он помог вписать свою фамилию на табло Лаутаро Мартинесу.

Наконец, уже в компенсированное ко второму тайму время Лионель отличился сам, шедеврально исполнив штрафной удар.

В полуфинале турнира Аргентина сыграет с Колумбией. Матч состоится 7 июля.

В другом полуфинале встретятся Бразилия и Перу (6 июля).

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