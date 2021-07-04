Копа Америки: шедевральна гра Мессі вивела Аргентину до півфіналу (відео)

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" феєрить на полях Бразилії.

Збірна Аргентини розгромила команду Еквадору у чвертьфіналі Кубка Америки і вийшла до півфіналу турніру. Зустріч на стадіоні "Олімпіко Педро Людовіко" в місті Гоянія (Бразилія) завершилася з рахунком 3:0.

Героєм поєдинку став капітан "біло-блакитних" Ліонель Мессі. Наприкінці першого тайму він організував гол для Родріго Де Пауля, який легко забив після чудового пасу 34-річного форварда.

На 84-й хвилині Мессі записав до свого активу другий ассист - тепер він допоміг вписати своє прізвище на табло Лаутаро Мартінесу.

Нарешті, вже в компенсований до другого тайму час Ліонель відзначився сам, шедеврально виконавши штрафний удар.

У півфіналі турніру Аргентина зіграє з Колумбією. Матч відбудеться 7 липня.

В іншому півфіналі зустрінуться Бразилія і Перу (6 липня).

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