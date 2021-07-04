Акторка "Гаррі Поттера" розповіла про булінг під час знімань

Джессі Кейв, яка зіграла дівчину Рона Візлі, розповіла, як її булили через вагу.

Відома британська акторка Джессі Кейв, яка прославилася роллю Лаванди Браун у фільмі "Гаррі Поттер", поділилася про неприємний досвід знімань.

Так, 34-річна знаменитість розповіла в інтерв'ю виданню The Independent, що на майданчику її булили через вагу. Між зніманнями у фільмі "Гаррі Поттер і напівкровний принц" та фінальних двох частин тіло Джессі змінилося. Вона набрала зайвих кіло, через що у колег змінилася поведінка.

"Зі мною поводилися як з людиною іншого сорту. Ймовірно, це було більше через мене і мою невпевненість в собі. Я знала, що тепер ношу джинси на чотири розміри більше. Але те, як зі мною поводилися, - дійсно неприємний досвід. Я відчула себе невидимкою, коли набрала вагу. Відтоді у мене з'явилися дивні проблеми з роботою. Жахливо, але так воно і є. Жінкам весь час доводиться мати справу з цим", – зазначила вона.

Тоді Кейв вирішила змінити професію та спробувала себе, як авторка. Знаменитість написала книгу. Вона додала, що якби залишалася стрункою та нещасною, то, ймовірно, мала б більше ролей, але б тоді не почала б писати книгу. Джессі "майже вдячна" тому, що набрала вагу.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Джессі Кейв втретє стала мамою та показала фото з пологового. За три місяці малюк підхопив коронавірус.

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