Актриса "Гарри Поттера" рассказала о буллинге во время съемок

Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала, как ее буллили из-за веса.

Известная британская актриса Джесси Кейв, которая прославилась ролью Лаванды Браун в фильме "Гарри Поттер", поделилась о неприятном опыте съемок.

Так, 34-летняя знаменитость рассказала в интервью изданию The Independent, что на площадке ее буллили из-за веса. Между съемками в фильме "Гарри Поттер и принц-полукровка" и финальных двух частей тело Джесси изменилось. Она набрала лишних кило, из-за чего у коллег изменилось поведение.

"Со мной обращались как с человеком другого сорта. Вероятно, это было больше из меня и моей неуверенности в себе. Я знала, что теперь ношу джинсы на четыре размера больше. Но то, как со мной обращались, — действительно неприятный опыт. Я почувствовала себя невидимкой, когда набрала вес. С тех пор у меня появились странные проблемы с работой. Ужасно, но так оно и есть. Женщинам все время приходится иметь дело с этим", — отметила она.

Тогда Кейв решила сменить профессию и попробовала себя, как автор. Знаменитость написала книгу. Она добавила, что если бы оставалась стройной и несчастной, то, вероятно, имела бы больше ролей, но бы тогда не стала бы писать книгу. Джесси "почти благодарна" тому, что набрала вес.

Напомним, в октябре в прошлом году Джесси Кейв в третий раз стала мамой и показала фото из роддома. Через три месяца малыш подхватил коронавирус.

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