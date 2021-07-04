Леви-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Леви-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Левом керує Сонце.

Люди, які народилися під астрологічним знаком Левів - це представники стихії вогню. Леви - природжені лідери і вони найкраще проявляють себе, бувши керівниками. З ними легко спілкуватися, вони знають, що хочуть і для досягнення своїх цілей використовують усю свою енергію, творчі властивості та рішучість.

Леви-друзі: ключові якості характеру

Природжені лідери, Леви амбіційні, хоробрі й мають позитивний погляд на світ. Водночас вони можуть бути дуже впертими та не люблять, коли виявляють не правими. Леви дуже ідеалістичні та горді.В спілкуванні з іншими людьми вони відкриті, щирі та викликають довіру. Народжені під цим знаком зодіаку, можуть дуже ображатися, проте легко забувають образи.

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Леви схильні упиватися перемогами. Також Леви можуть легко стати здобиччю людини, яка гарно маніпулює оточенням. У любові представники цього знаку зодіаку проявляють себе як пристрасні натури, які створюють теплу атмосферу.

Леви-друзі: як відпочивати разом

У Левів лінь легко переходить у ентузіазм, тому вони не люблять ті види спорту, де доводиться потіти, але їм сподобається гімнастика. Аеробіка буде підтримувати форму Левів, як і танець. Тому займайтеся цим з друзями-Левами.

Також для Левів немає нічого кращого, ніж поніжитися на залитому Сонцем пляжі. До того ж Левам сподобається будь-яке заняття, де треба вміння показати себе. Вони полюбляють смачні обіди у публічних та популярних місцях. Творчому боку лев'ячої натури підійде захоплення живописом, а благодійність завжди зігріє їх серце.

Леви-друзі: найкращі подарунки на день народження

Людям, які народилися під цим астрологічним знаком, сподобаються аксесуари. Леви - творчі натури, вони полюбляють грати на сцені та охоче виходять під світло прожекторів. Тому найкращими подарунками для них будуть ті, які пов'язані з творчістю або їхнім стилем життя. Яскраві та дуже блискучі прикраси соковитих кольорів стануть приємним доповненням до їх гардеробу.

Елементарним та швидким подарунком для Левів стане велика коробка шоколадних цукерок або інших солодощів. Лише деякі з представників цього знаку зодіаку зможуть встояти перед такою спокусою.

Також народжені під цим астрологічним знаком полюбляють все найкраще, це стосується і розваг. Тому квитки на новий цікавий фільм, концерт або виступ буде їм до смаку і дуже сподобається.

Якщо ви обираєте якісь прикраси як подарунок, то зверніть увагу на такі камені як діамант, олівін, рубін, сардонікс та жовтий сапфір. Лев асоціюється з величчю, тому цьому знаку зодіаку дарують дорогі напівдорогоцінні та дорогоцінні камені. Кольори Лева - червоний та жовтий, тому кривавий рубін - традиційний камінь-талісман для Левів.

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Ці прикраси мають бути у золоті, адже здавна цей метал приписують цьому знаку зодіаку. У багатьох культурах золото символізує багатство, владу та істину. Лев пов'язаний з величчю та королівською владою, а його метал - золото, символізує добробут нації.

Якщо ви обираєте квіти як подарунок на день народження Левам, то обирайте нарциси, нагідки та соняшники. Квіти Лева ростуть на відкритих сонячних місцях, а їх пелюстки мають форму, яка нагадує промені. Ці квіти у більшості випадків - жовтні, золотисті, оранжеві та нагадують Сонце. Пишні, химерні та модні квіти теж асоціюються з Левом.

Говорячи про рослини, відразу зауважимо, що Левам подобаються цікаві спеції, тому гарним додатком до подарунку будуть аніс, кріп, фенхель, лакриця та шафран. Ці трави також використовують для зміцнення нервової системи та серця. Додайте до подарунка мед - він теж сподобається Левам.

Якщо ваші друзі-Леви полюблять екзотичних тварин, то зважте на те, що всі представники котячих асоціюються з Левом. А павичі та лебеді теж пов'язані з цим представником стихії вогню, бо, як і Лев, люблять покрасуватися. Цікаво, що з Левами астрологічно з'єднують і світляків, бо вони схожі на опікуна цього знаку зодіаку - Сонце.

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