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Таропрогноз на июль: что карты нам предвещают

Таропрогноз на июль: что карты нам предвещают

ТСН.ua

Карты Таро позволяют лучше понять наши мотивы.

Карты Таро, которые появились несколько веков назад, уже завоевали многочисленных сторонников среди различных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но, или прислушиваться к ним — решает сам человек.

В настоящее время существует несколько видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если захотите овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в июля 2021 г. года с помощью тарологичного прогноза на первый месяц лета от мастера Таро Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви на июль-2021
Карта месяца "Маг"

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Эта карта свидетельствует об инициативе, мотивации, полной осознанности и действенности. "Маг" демонстрирует активную жизненную позицию, самореализацию, знания и целеустремленность. Эта карта символизирует связь между внутренним и внешним миром. Она показывает, как наши подсознательные желания могут изменить ход событий. Сейчас стоит быть гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Сейчас вашим главным союзником должен стать самомотивация, которая поможет вдохновлять других идеями.

Также эта карта указывает на мощную мужскую сексуальную энергию.

Она советует приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, которые изменяются, генерировать новые идеи и искать правильный путь. Иногда придется доказывать, что вы умеете налаживать контакты с правильными людьми.

Таропрогноз на работу и карьеру на июль-2021
Карта месяца "Мир"

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Эта карта сообщает о завершенности, удовольствие, свободу, освобождение от страхов. Она свидетельствует о награду за тяжелый труд, счастливое завершение хода событий, внутреннее спокойствие, который будет защитой от жизненных вызовов, начало нового дела, которое принесет плоды в будущем.

Эта карта — очень положительная. Она говорит, что пора осознавать себя, свои возможности и полностью брать ответственность за свою жизнь. Сейчас вы пришли к согласию с собой и окружением и получили представление о своих внутренних ценностях. Сейчас у вас есть шанс получить хорошую работу. Какую бы цену не пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности.

Вы нужно задать себе следующие вопросы: «На что вы действительно способны?", "Кто вы?", "Что нужно сделать, чтобы пробудить свой потенциал?" и двигаться дальше.

Таропрогноз на финансы на июль-2021
Карта месяца "Девятка жезлов"

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Эта карта сообщает о готовности, защите, силе и осознанности. В то же время она свидетельствует и об ощущении беззащитности, построение защиты "на всякий случай", упоминаниях о прошлых неудачах, заботе о будущем, развитие силы через осознание, готовности ко всему, подозрительности к чужим действий, настойчивости и тому подобное.

"Девятка жезлов" утверждает, что какой бы период не подходил бы к завершению, эта карта указывает на то, что вы готовы двигаться дальше. Развивая свою внутреннюю силу, вы набрались мудрости и пришли к полному осознанию, что не хотите повторения печального опыта прошлого.

Будьте внимательны и осознавайте свою уязвимость, но не переходите в глухую защиту. Научитесь видеть свои слабые и сильные стороны, признавать свои недостатки, но осознавать свой потенциал, чутко реагировать на события и преодолевать все трудности.

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