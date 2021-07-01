ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении

Определять олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по определенным критериям.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об олигархах №5599, поданный президентом Украины.

За решение нардепы проголосовали на внеочередном заседании парламента 1 июля.

Владимир Зеленский 2 июня внес в Верховную Раду законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни" — так называемый законопроект об олигархах.

275 нардепов проголосовали "За". Не голосовали за него ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина и Голос.

В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

В ОП уверяют, что его принятие может стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На основе этого документа будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, имеющие возможность переформатировать экономические и общественные отношения в стране.

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Напомним, Рада 1 июля собралась на внеочередное заседание по требованию президента Зеленского. На повестке дня 9 законопроектов. Среди них — проекты законов об олигархах и коренные народы. Рассмотрят также изменения в Бюджетный, Таможенный и Налоговый кодексы. А еще — выделение части средств из программы "Большая стройка" на реставрацию культурных памятников.

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