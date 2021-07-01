Для вакцинированных туристов открылся популярный курорт в Таиланде

На острове Пхукет иностранцы, которые получили прививки от COVID-19, могут отдыхать без двухнедельного карантина.

С 1 июля Таиланд открыл для вакцинированных от коронавируса туристов курортный остров Пхукет. Как сообщает Bangkok Post, на отдых прибыли первые иностранцы из Израиля, ОАЭ, Катара и Сингапура.

Правительство Таиланда объявило о введении модели так называемой "песочницы Пхукета", которая позволяет вакцинированным иностранцам посещать остров без карантина. Предварительно здесь была развернута кампания массовой вакцинации, при этом 70% жителей острова получили хотя бы одну дозу.

Для вакцинированных туристов будет отменен 14-дневный карантин, однако их передвижения будут отслеживать с помощью мобильного приложения, которое они должны установить по прибытии. ПЦР-тесты остаются обязательными, на их результат нужно ждать сутки в отеле. В случае обнаружения коронавируса турист сразу будет госпитализирован.

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В первый день всего 1 344 туриста зарегистрировались по схеме "песочницы Пхукета". Авиарейсы с пассажирами прибывали из Израиля, ОАЭ, Катара и Сингапура.

Напомним, что ранее в министерстве здравоохранения Египта решили позволить привившимся от COVID-19 путешественникам въезд в страну без прохождения ПЦР-теста.

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