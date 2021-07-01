Для вакцинованих туристів відкрився популярний курорт в Таїланді

На острові Пхукет іноземці, які отримали щеплення від COVID-19, можуть відпочивати без двотижневого карантину.

З 1 липня Таїланд відкрив для вакцинованих від коронавірусу туристів курортний острів Пхукет. Як повідомляє Bangkok Post, на відпочинок прибули перші іноземці з Ізраїлю, ОАЕ, Катару і Сінгапуру.

Уряд Таїланду оголосив про запровадження моделі так званої "пісочниці Пхукета", яка дозволяє вакцинованим іноземцям відвідувати острів без карантину. Попередньо тут було розгорнуто кампанію масової вакцинації, при цьому 70% жителів острова отримали принаймні одну дозу.

Для вакцинованих туристів буде скасовано 14-денний карантин, однак їхнє пересування будуть відстежувати за допомогою мобільного додатка, який вони повинні встановити після прибуття. ПЛР-тести залишаються обов’язковими, на їхній результат потрібно чекати одну добу в готелі. У випадку виявлення коронавірусу туриста одразу буде госпіталізовано.

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У перший день загалом 1 344 туристи зареєструвалися за схемою “пісочниці Пхукета”. Авіарейси з пасажирами прибували з Ізраїлю, ОАЕ, Катару і Сінгапуру.

Нагадаємо, що раніше в міністерстві охорони здоров'я Єгипту вирішили дозволити вакцинованим від COVID-19 мандрівникам в'їжджати в країну без проходження ПЛР-тесту.

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