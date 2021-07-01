Винищувач врізався в будівлю на авіабазі в Нідерландах

Пілот встиг катапультуватися, постраждав один співробітник бази.
Вранці 1 липня на авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Лееварден бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна почав мимовільний рух і врізався в будівлю аеродрому. Поранення отримала одна людина, яка в момент удару перебувала в будівлі. Про стан потерпілого і пілота винищувача не повідомляється.
Про це поінформувало видання Mirror.
Зазначається, що після запуску двигуна бельгійський винищувач F-16 почав рух. В результаті пілоту довелося катапультуватися. Потім літак врізався в будівлю, що знаходиться навпроти. Ні вибуху, ні пожежі зафіксовано не було.
Раніше в аеропорту Хорватії через повідомленні про бомбу екстрено приземлився літак, який здійснював рейс "Прага - Спліт". На його борту був 141 пасажир і 5 членів екіпажу.