Винищувач врізався в будівлю на авіабазі в Нідерландах

Винищувач врізався в будівлю на авіабазі в Нідерландах

Пілот встиг катапультуватися, постраждав один співробітник бази.

Вранці 1 липня на авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Лееварден бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна почав мимовільний рух і врізався в будівлю аеродрому. Поранення отримала одна людина, яка в момент удару перебувала в будівлі. Про стан потерпілого і пілота винищувача не повідомляється.

Про це поінформувало видання Mirror.

Зазначається, що після запуску двигуна бельгійський винищувач F-16 почав рух. В результаті пілоту довелося катапультуватися. Потім літак врізався в будівлю, що знаходиться навпроти. Ні вибуху, ні пожежі зафіксовано не було.

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