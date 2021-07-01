Истребитель врезался в здание на авиабазе в Нидерландах

Истребитель врезался в здание на авиабазе в Нидерландах

Пилот успел катапультироваться, пострадал один сотрудник базы.

Утром 1 июля на авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Лееварден бельгийский истребитель F-16 после запуска двигателя начал самопроизвольное движение и врезался в здание аэродрома. Ранения получил один человек, который в момент удара находилась в здании. О состоянии пострадавшего и пилота истребителя не сообщается.

Об этом проинформировало издание Mirror.

Отмечается, что после запуска двигателя бельгийский истребитель F-16 начал движение. В результате пилоту пришлось катапультироваться. Затем самолет врезался в здание, находящееся напротив. Ни взрыва, ни пожара зафиксировано не было.

Ранее в аэропорту Хорватии из-за сообщения о бомбе экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс "Прага — Сплит". На его борту был 141 пассажир и 5 членов экипажа.

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