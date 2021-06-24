Єгипет оновив правила в'їзду для COVID-вакцинованих туристів

Власники сертифікатів про COVID-вакцинацію більше не повинні здавати ПЛР-тест для подорожі в Єгипет.

Міністерство охорони здоров'я Єгипту вирішило дозволити вакцинованим від COVID-19 мандрівникам в'їжджати в країну без проходження ПЛР-тесту.

Про це у четвер, 24 червня, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що подорожувальники повинні будуть надати сертифікати з QR-кодом про те, що вони повністю щепилися однією з шести схвалених Єгиптом і ВООЗ вакцин від коронавірусу щонайменше за два тижні до прибуття.

Водночас громадяни країн, в яких активно поширюються нові штами COVID-19, здаватимуть експрес-тест після прибуття.

Тим часом люди, які не матимуть сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, змушені будуть пред'явити довідку, яка підтвердить негативний результат ПЛР-тесту.

У четвер Єгипет повідомив про 466 нових випадків зараження, тож загальна кількість хворих досягла 278 761. Однак офіційні особи і експерти кажуть, що реальний показник заражень значно вищий через низький рівень тестування і виключення результатів приватних тестів.

Від початку пандемії в країні зареєстрували майже 16 тисяч пов'язаних із COVID-19 смертей.

Нагадаємо, що Рада Європейського скасувала обмеження на внутрішні поїздки для туристів, які мають цифровий COVID-сертифікат.

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