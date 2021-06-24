Египет обновил правила въезда для COVID-вакцинированных туристов

Владельцы сертификатов о COVID-вакцинации больше не должны сдавать ПЦР-тест для путешествия в Египет.

Министерство здравоохранения Египта решило позволить вакцинированным от COVID-19 путешественникам въезжать в страну без прохождения ПЦР-теста.

Об этом в четверг, 24 июня, сообщает The Guardian.

Отмечается, что туристы должны будут предоставить сертификаты с QR-кодом о том, что они полностью привились одной из шести одобренных Египтом и ВОЗ вакцин от коронавируса не менее чем за две недели до прибытия.

В то же время граждане стран, в которых активно распространяются новые штаммы COVID-19, будут сдавать экспресс-тест по прибытии.

Между тем люди, у которых не будет сертификата о вакцинации от коронавируса, вынуждены будут предъявить справку, которая подтвердит отрицательный результат ПЦР-теста.

В четверг Египет сообщил о 466 новых случаях заражения, и общее количество заболевших достигло 278 761. Однако официальные лица и эксперты говорят, что реальный показатель заражений значительно выше из-за низкого уровня тестирования и исключения результатов частных тестов.

С начала пандемии в стране зарегистрировали почти 16 тысяч связанных с COVID-19 смертей.

Напомним, что Совет Европейского Союза отменил ограничения на внутренние поездки для туристов, которые имеют цифровой COVID-сертификат.

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