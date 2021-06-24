Из-за санкций ЕС Лукашенко допускает военное положение

По его словам, санкции не должны привести к проблемам на предприятиях.

Белорусский президент Александр Лукашенко из-за секторальных санкций против Беларуси допускает введение военного положения.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает Onliner.

"Каким будет ВРП (валовой региональный продукт, — ред.) после этих взбесившихся санкций на конец года? Ведь мы готовились к этому, знали, что грозит", — спросил Лукашенко на одном из предприятий.

Он подчеркнул, что из-за санкций на одном предприятии не должно быть проседания. Если понадобится — введут военное положение.

"Пусть Караев (бывший министр внутренних дел, теперь инспектор по Гродненской области, — ред.) надевает генеральскую форму, вам (председателю Гродненского областного исполкома Владимиру Каранику, — ред.) тоже звание присвоено генерал-майора — и вперед. Военное положение, если нужно. Но ни одного не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем ", — добавил Лукашенко.

Напомним, что послы стран Евросоюза одобрили введение секторальных экономических санкций против Беларуси. Они нанесут удар по ряду секторов экономики страны.

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