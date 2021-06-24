В России обнаружили более 16 тысяч мутаций коронавируса

В России обнаружили более 16 тысяч мутаций коронавируса

В РФ уже готовятся к локдауну.

В РФ по состоянию на 24 июня выявлено более 16 тысяч мутаций COVID-19.

Об этом сообщил генеральный директор центра "Вектор", пишут российские СМИ.

В России уже третью неделю рекордные показатели количества больных и смертности — из-за штамма "Дельта". Этот же штамм обнаружили в Беларуси, а Польша из-за него вводит карантин для путешественников из Британии, где также фиксируют "Дельта"-штамм. Во Франции ним заражен практически каждый десятый больной COVID-19. В Португалии показатель значительно выше, около 60 процентов новых больных.

Исследователи говорят, что этим видом коронавируса заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин. Из-за стремительной вспышки заболеваемости в РФ уже готовятся к жесткому локдауну.

Напомним, в Украине зафиксировали первые случаи агрессивного и заразного варианта коронавируса "Дельта". Как сообщил секретарь Совета СНБО Алексей Данилов, больные — 66-летняя мать и 16-летний ребенок, вернувшиеся из России.

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