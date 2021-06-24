У Росії виявили понад 16 тисяч мутацій коронавірусу

У РФ вже готуються до локдауну.

У РФ станом на 24 червня виявлено понад 16 тисяч мутацій COVID-19.

Про це повідомив генеральний директор центру "Вєктор", пишуть російські ЗМІ.

У Росії вже третій тиждень рекордні показники кількості хворих і смертності — через штам "Дельта". Цей самий штам виявили в Білорусі, а Польща через нього запроваджує карантин для мандрівників із Британії, де також фіксують "Дельта"-штам. У Франції його має практично щодесятий хворий на COVID-19. У Португалії показник значно вищий, його має близько 60 відсотків нових хворих.

Дослідники кажуть, що цим видом коронавірусу інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин. Через стрімкий спалах захворюваності в РФ вже готуються до жорсткого локдауну.

Нагадаємо, в Україні зафіксували перші випадки агресивнішого та заразнішого варіанту коронавірусу "Дельта". Як повідомив секретар Ради РНБО Олексій Данілов, хворі — 66-річна мати і 16-річна дитина, які повернулися з Росії.

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