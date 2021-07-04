Кельтський календар дерев-2021: місяць гостролиста

Місяць гостролиста триватиме від 8 липня і завершиться 4 серпня.

Здатна люди намагалися упорядкувати всесвіт довкола себе та явища природи. Однією з таких спроб і став календар.

Календар - це система відліку днів і довших відрізків часу, що базується на два періодичних астрономічних явищах: циклі зміни пір року, пов'язаних з обертанням Землі навколо Сонця і зміні фаз Місяця. Слово календар походить від лат. calendae, цим словом римляни називали перші та останні числа місяця. Відповідно, боргові списки зі строками сплати боргів називались лат. calendarium.

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Додамо, що календар — ритм, що являє собою вираження внутрішніх особливостей, якими одна культура відрізняється від іншої. Природно, що ставлення до часу всередині окремо взятої культури позначається насамперед на календарі. Однак календар є не тільки ритмом часу, але й ритмічною пам'яттю людства. Найдавніші з календарів, такі як сонячний календар Стародавнього Єгипту або сонячно-місячний календар Вавилону з їх періодично повторюваними циклами релігійних свят, завжди мати на меті — бути надійними хранителями пам'яті про те, що лежало в першооснові кожної з культур.

Кельтський календар друїдів: що це

Науковець Роберт Грейвс зробив своєрідну реконструкцію кельтського календаря на основі міфів та легенд. У цьому календарі певний період пов'язаний з особливим деревом, яке було важливе для давніх народів, в тому числі і для жерців давніх кельтів - друїдів. Цей календар не претендує на історичну цінність, проте є важливим для езотериків та сучасних язичників, наприклад, віккан. Тому розкажемо більше про дерево, яке є символом нинішнього періоду.

Місяць гостролиста: традиції та звичаї

Восьме дерево кельтського календаря - це гостролист, який цвіте у липні. Згідно з валлійським міфом, кожний рік змагаються і будуть змагатися до Судного дня король дуб і король гостролист, які відповідно символізують світлу і темну пори року. Цікаво, що у середньовічній культурі епітети царя дуба, кельтський місяць якого передує гостролисту і зв'язані з ним звичаї, перейшли до свята Івана Предтечі у середині літа, а царем гостролисту став Ісус Христос, його наступник.

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Білизна його квітів, пурпур ягід, гострота шипів, гіркота кори стала пов'язуватися зі Пристрастями Христовими.

У давній Італії під час Сатурналій люди прикрашали домівки гостролистом.

Європейський гостролист використовується в деяких гербах, наприклад на гербі муніципалітету План-д'Опс-Сент-Бом. На гобелені "Дама з єдинорогом" кінця XV століття, який експонується в Музеї Клюні є стилізовані зображення гостролисту, які тут вставлені як символ друїдів за хоробрість і як одні з чотирьох кардинальних чеснот за Платоном.

На період місяць гостролиста припадають святкування Купала та язичницького свята врожаю під назвою Ламмас.

Кельтський місяць гостролиста: що варто зробити

Щоб наповнитися символічною енергією цього періоду, потрібно зробите наступне:

святкувати щедрі врожаї;

запрошувати на вечерю друзів;

застеляйте столи золотистими скартинами, які символізуватимуть прихід родючості у ваше життя;

прикрасьте свічки гілками гостролисту і колоссям;

дякуйте матері-землі або богам, у яких ви вірите за те, що вона дала;

обговорюйте плани на майбутнє;

їжте збагачені вітамінами продукти, найкраще - місцевого виробництва;

займайтеся покращенням фізичної форми;

спечіть коровай на честь нового врожаю;

у повню підставте банкноту під місячні промені, а потім носіть її з собою у якості талісману.

Нагадаємо, що гостролист є восьмим місяцем у кельтському календарі, а число вісім - цифра приросту та збільшення, підходить місяцю, під час якого достигають врожаї. Наступний кельтський місяць присвячений лісовому горіху, тобто ліщині.

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