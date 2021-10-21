В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост смертей от коронавируса

Власти предупреждают об угрозе "перегрузки" системы здравоохранения Сингапура.

В Сингапуре в среду, 20 октября, зафиксировали 18 летальных случаев, связанных с COVID-19. Это самый большой суточный прирост смертности от коронавируса в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что сингапурское Министерство здравоохранения подтвердило еще 3862 случая заражения коронавирусной инфекцией, что немного меньше рекордных 3994 случаев, зафиксированных днем ​​ранее.

На фоне высоких показателей заболеваемости и смертности чиновники предупредили об угрозе "перегрузки" системы здравоохранения страны.

"В текущей ситуации мы сталкиваемся со значительным риском перегрузки системы здравоохранения, — сказал Лоуренс Вонг, министр финансов и сопредседатель правительственной целевой группы по борьбе с COVID-19.

По словам чиновника, почти 90% коек в больницах и более двух третей мест в отделениях интенсивной терапии — заполнены. Всего в Сингапуре зарегистрировано более 158 тысяч случаев коронавируса, 264 из которых являются летальными.

Как сообщалось, COVID-19 вошел в тройку самых смертельных болезней среди украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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