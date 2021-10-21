В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост смертей от коронавируса

Власти предупреждают об угрозе "перегрузки" системы здравоохранения Сингапура.
В Сингапуре в среду, 20 октября, зафиксировали 18 летальных случаев, связанных с COVID-19. Это самый большой суточный прирост смертности от коронавируса в стране с начала пандемии.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что сингапурское Министерство здравоохранения подтвердило еще 3862 случая заражения коронавирусной инфекцией, что немного меньше рекордных 3994 случаев, зафиксированных днем ранее.
На фоне высоких показателей заболеваемости и смертности чиновники предупредили об угрозе "перегрузки" системы здравоохранения страны.
"В текущей ситуации мы сталкиваемся со значительным риском перегрузки системы здравоохранения, — сказал Лоуренс Вонг, министр финансов и сопредседатель правительственной целевой группы по борьбе с COVID-19.
По словам чиновника, почти 90% коек в больницах и более двух третей мест в отделениях интенсивной терапии — заполнены. Всего в Сингапуре зарегистрировано более 158 тысяч случаев коронавируса, 264 из которых являются летальными.
Как сообщалось, COVID-19 вошел в тройку самых смертельных болезней среди украинцев.
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