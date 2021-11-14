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Міграційна криза: на кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

Міграційна криза: на кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

twitter.com/podlaskaPolicja

За попередньою інформацією, контакту з мігрантами на кордоні у солдата не було

На кордоні із Білоруссю загинув польський солдат.

Про це повідомляє телеканал Polsat.

За попередньою інформацією, смерть настала не під час виконання службових повноважень

"Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Великопільської механізованої бригади", — повідомляє телеканал витягу з повідомлення командування підрозділу.

За початковими даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якої настала смерть солдата.

Телеканал зазначає, що контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав.

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