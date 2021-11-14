Міграційна криза: на кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

Міграційна криза: на кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

За попередньою інформацією, контакту з мігрантами на кордоні у солдата не було

На кордоні із Білоруссю загинув польський солдат.

Про це повідомляє телеканал Polsat.

За попередньою інформацією, смерть настала не під час виконання службових повноважень

"Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Великопільської механізованої бригади", — повідомляє телеканал витягу з повідомлення командування підрозділу.

За початковими даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якої настала смерть солдата.

Телеканал зазначає, що контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче розмістити біля кордонів російські "Іскандери" . Удар цих ракетних установок поширюється відстань до 500 км.

. Удар цих ракетних установок поширюється відстань до 500 км. Тим часом через міграційну кризу Польща вирішила побудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю.

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