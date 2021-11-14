Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Миграционный кризис: на границе с Беларусью погиб польский солдат

Миграционный кризис: на границе с Беларусью погиб польский солдат

twitter.com/podlaskaPolicja

По предварительной информации, контакта с мигрантами на границе у солдата не было

На границе с Белорусью погиб польский солдат.

Об этом информирует телеканал Polsat. 

По предварительной информации, смерть наступила не во время исполнения служебных полномочий

"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады", - сообщает телеканал выдержки из сообщения командования подразделения.

По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата.

Телеканал отмечает, что контакта с мигрантами на границе у солдата не было.

Напомним:

Читайте также:

Мигранты с Ближнего Востока смогли прорваться через польскую границу

Мигранты с Ближнего Востока смогли прорваться через польскую границу

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация