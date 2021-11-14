Миграционный кризис: на границе с Беларусью погиб польский солдат

Миграционный кризис: на границе с Беларусью погиб польский солдат

По предварительной информации, контакта с мигрантами на границе у солдата не было

На границе с Белорусью погиб польский солдат.

Об этом информирует телеканал Polsat.

По предварительной информации, смерть наступила не во время исполнения служебных полномочий

"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады", - сообщает телеканал выдержки из сообщения командования подразделения.

По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата.

Телеканал отмечает, что контакта с мигрантами на границе у солдата не было.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить у границ российские "Искандеры" . Удар этих ракетных установок распространяется на расстояние до 500 км.

. Удар этих ракетных установок распространяется на расстояние до 500 км. Между тем из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.

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