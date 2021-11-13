Миграционный кризис: Польша построит 180-километровую высокую стену на границе с Беларусью

Миграционный кризис: Польша построит 180-километровую высокую стену на границе с Беларусью

Возведение стены планируется завершить к середине 2022 года.

Из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в эфире радиостанции RMF FM.

"Уже есть очень конкретный план строительства. К концу первого полугодия следующего года. Протяженность – 180 километров, высота – 5,5 метра. Очень профессиональное инженерное заграждение", – сказал глава МВД.

Варшава также рассматривает вопрос о возможном закрытии транзитного железнодорожного сообщения через польско-белорусскую границу.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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