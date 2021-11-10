На границе Беларуси много мигрантов: в Польше считают, что за действиями Лукашенко стоит Москва

На границе Беларуси много мигрантов: в Польше считают, что за действиями Лукашенко стоит Москва

Миграционный кризис обсудят в Европарламенте.

На границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты: зафиксировано 599 попыток прорвать польскую границу и 281 попытку попасть в Литву.

Об этом рассказали 10 ноября в ТСН.12:00.

Накануне белорусские пограничники обнародовали видео, где раздают курдам бутылки с водой. На другом видео белорусы в форме избивают мигрантов, чтобы те не засиживались на месте и быстрее пытались попасть по другую сторону границы.

Миграционный кризис уже сегодня обсудят на дебатах в Европарламенте. ЕС угрожает новыми санкциями режима Александра Лукашенко. Ранее в Брюсселе заявили, что Минск использует своих дипломатов, чтобы уговаривать мигрантов отправляться в Европу через Беларусь.

Новости мира: нелегальные мигранты 599 раз пытались прорвать польскую границу и 281 - литовскую

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за действиями белорусских властей стоит Москва: "Лукашенко — это исполнитель, но его руководитель находится в Москве. Этим руководителем является президент Путин, демонстрирующий свою решимость реализовать сценарий восстановления российской империи" .

Как сообщалось, уже на следующей неделе Европейский Союз может принять новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси, которые будут направлены против около 30 физических и юридических лиц. 10 ноября 27 послов ЕС должны официально согласиться с тем, что увеличение количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является "гибридной войной", что может служить юридической основой для введения санкций.

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